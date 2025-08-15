#АЭС в Казахстане
Спорт

Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Елена Рыбакина, Арина Собелнко, матч , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 23:28 Фото: КФТ РК
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина 15 августа вышла в полуфинал престижного турнира WTA-1000 в Цинциннати, уверенно обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась за 1 час 15 минут в двух сетах – 6:1, 6:4.

Рыбакина, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, продемонстрировала уверенную игру, подав 11 эйсов и реализовав три из пяти брейк-пойнтов. В то время как Соболенко, действующая чемпионка турнира и трехкратная победительница турниров "Большого шлема", не сумела реализовать ни одного из своих пяти брейк-пойнтов.

В полуфинале Рыбакина встретится с первой ракеткой Польши Игой Швёнтек, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Анну Калинскую.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа и является одним из ключевых этапов подготовки к Открытому чемпионату США.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
