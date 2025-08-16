В Казахстане ко Дню спорта наградили тренеров, спортсменов и специалистов отрасли

В Астане состоялась торжественная церемония награждения специалистов, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня спорта, который ежегодно отмечается в третье воскресенье августа, сообщает Zakon.kz.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, открывая церемонию, поздравил собравшихся и подчеркнул важность признания труда всех, кто работает на благо спортивной отрасли.

"Спорт – это не только достижения на международной арене, но и огромная работа тренеров, специалистов и всех, кто вносит свой вклад в развитие отрасли. Именно благодаря вашей самоотверженности, профессионализму и любви к делу мы добиваемся успехов и укрепляем статус Казахстана как спортивной державы", – сказал министр.

По итогам церемонии почетные награды получили тренеры, спортсмены, медицинские работники, методисты и технические специалисты.

Нагрудным знаком "Құрметті спорт қызметкері" были отмечены заместитель директора Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Рустем Казиев, профессиональная боксерша Ангелина Лукас, старший тренер женской сборной по қазақ күресі Айбат Сейтен, старший тренер по легкой атлетике Центра подготовки спортсменов с ограниченными возможностями Богдан Весельский, старший тренер по греко-римской борьбе Конысбек Тукенов, инспектор Центра олимпийской подготовки по видам борьбы Карлыгаш Балабекова и механик велотрека Олимпийского центра подготовки "Астана" Олег Гриценко.

Знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" награждены тренер по рукопашному бою Нурлыбек Ермагамбетов, инспектор Центра олимпийской подготовки по видам борьбы Мархабат Есимсейтова, методист спорта специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Кажымукана Мунайтпасова Кадырбек Кабдулов и врач спортивной медицины Национального центра спортивной медицины и реабилитации в Астане Гаухар Мамырбаева.

В честь праздника по всей стране запланировано более 150 мероприятий, в том числе спортивные состязания, программы для детей и встречи с ветеранами спорта.

Ранее сообщалось, что Казахстан показал лучший результат на XII Всемирных играх.