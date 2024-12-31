В Туркестанской области наградили лучших спортсменов и тренеров

В Туркестане состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов, тренеров и спортивных организаций региона по итогам 2024 года. Мероприятие, организованное областным управлением физической культуры и спорта, прошло в многофункциональном комплексе "Конгресс Холл".

На церемонии чествовали лучших спортсменов, тренеров, детско-юношеские спортивные школы, сельские спортивные клубы и другие учреждения, внесшие значительный вклад в развитие спорта в регионе.

Заместитель акима области Ертай Алтаев поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и отметил достижения спортсменов, которые прославили регион на международной арене:

"Президент Касым-Жомарт Токаев в своих посланиях народу всегда подчеркивает важность поддержки физической культуры и спорта. В области создаются все условия для развития спортивной инфраструктуры. В этом году построено 122 спортивных объекта и проведено более 2000 массовых спортивных мероприятий. Спортсмены региона достойно представили нашу страну на мировой арене, и мы гордимся их успехами", — подчеркнул Ертай Кенжебекулы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Итак, по итогам года лучшими спортсменами стали боксеры Сабырхан Торехан, Сагындык Тогамбай, сурдо-шахматист Мейрман Пернеев, метатель лука Батыр Бексауыт, академический гребец Владислав Яковлев, мастер самбо Нурила Асановна, сурдо дзюдоисты Айдарбек Токтарбек и Куандық Шадияр, мастер аударыспақа Дарын Уткелбай, мастер по национальной борьбе Кайсар Шамшидинов. Эти выдающиеся спортсмены, как и их тренеры, были награждены и удостоены почетных наград.

Также в номинации "Лучшее детско-юношеское спортивное учреждение года" победителем стала детско-юношеская спортивная школа №1 имени Қажымұқана из Сарыагашского района. Ордабасинский район получил награду за "Лучший район", который, привлекая инвестиции, построил 5 объектов и 3 спортивных комплекса в рамках программы "Ауыл — Ел бесігі". Спортивный клуб Қазыгуртского района был признан "Лучшим сельским спортивным клубом года".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Почетные награды за вклад в развитие спорта в Республике Казахстан были вручены тренерам Илиясу Оралбекову и Мырзагали Куланулы, которые воспитали и подготовили победителей различных международных соревнований. Мырзагали Куланулы также награжден за подготовку 3 заслуженных мастеров спорта РК, 8 международных мастеров спорта и 10 мастеров спорта.

В номинации "Лучший тренер сельского региона" победил Нурсултан Арысбаев, в номинации "Лучший спортсмен сельского региона" — боксер Шугыла Налибай, победитель двух чемпионатов Азии и двух чемпионатов Казахстана, а также бронзовый призер Чемпионата мира и победитель Кубка мира среди молодежи 2024 года. Также были награждены лучшие в других номинациях: "Лучшее средство массовой информации" Торебек Байтасов, "Лучший спортивный работник" Жандос Дәуіт, "Лучший спортивный врач" Ардак Мельдехан, "Лучший предприниматель" Бауыржан Салимов, "Лучший государственно-частный партнер" присужден Бауыржану Абдуллаеву "ССК Астана", "лучший поставщик" индивидуальный предприниматель "Пак Наталья Центр гимнастики г. Кентау", "Лучший организатор".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

По итогам 2024 года наши спортсмены завоевали 78 золотых, 54 серебряных и 40 бронзовых медалей на чемпионатах мира, 110 золотых, 69 серебряных и 82 бронзовых медалей на чемпионатах Азии. На чемпионатах Казахстана было завоевано 502 золотые, 327 серебряных и 360 бронзовых медалей, что в сумме составило 1622 медали. В этом году 616 спортсменов из области вошли в национальную сборную, что является значительно лучшим результатом по сравнению с прошлым годом.