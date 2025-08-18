Стало известно, кто представит Казахстан на ЧМ по боксу в Британии

Фото: olympic.kz

Определился состав сборной Казахстана по боксу, который представит страну на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Мужчины До 50 кг – Санжар Ташкенбай

До 55 кг – Махмуд Сабырхан

До 60 кг – Бейбарыс Жексен

До 65 кг – Ертуган Зейнулинов

До 70 кг – Торехан Сабырхан

До 75 кг – Сабыржан Аккалыков

До 80 кг – Нурбек Оралбай

До 85 кг – Бекзад Нурдаулетов

До 90 кг – Сагындык Тогамбай

Свыше 90 кг – Айбек Оралбай Женщины До 48 кг – Назым Кызайбай

До 51 кг – Алуа Балкыбекова

До 54 кг – Элина Базарова

До 57 кг – Карина Ибрагимова

До 60 кг – Виктория Графеева

До 65 кг – Аида Абикеева

До 70 кг – Наталья Богданова

До 75 кг – Надежда Рябец

До 80 кг – Гульсая Ержан

Свыше 80 кг – Елдана Талипова Мировое первенство Ливерпуль будет принимать с 4 по 14 сентября. Чемпионат пройдет по эгидой World Boxing. Ранее сообщалось, что казахстанка завоевала первое "золото" молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке.

