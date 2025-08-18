#АЭС в Казахстане
Спорт

Стало известно, кто представит Казахстан на ЧМ по боксу в Британии

стало известно, кто представит Казахстан на ЧМ по боксу в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 20:39 Фото: olympic.kz
Определился состав сборной Казахстана по боксу, который представит страну на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Мужчины

  • До 50 кг – Санжар Ташкенбай
  • До 55 кг – Махмуд Сабырхан
  • До 60 кг – Бейбарыс Жексен
  • До 65 кг – Ертуган Зейнулинов
  • До 70 кг – Торехан Сабырхан
  • До 75 кг – Сабыржан Аккалыков
  • До 80 кг – Нурбек Оралбай
  • До 85 кг – Бекзад Нурдаулетов
  • До 90 кг – Сагындык Тогамбай
  • Свыше 90 кг – Айбек Оралбай

Женщины

  • До 48 кг – Назым Кызайбай
  • До 51 кг – Алуа Балкыбекова
  • До 54 кг – Элина Базарова
  • До 57 кг – Карина Ибрагимова
  • До 60 кг – Виктория Графеева
  • До 65 кг – Аида Абикеева
  • До 70 кг – Наталья Богданова
  • До 75 кг – Надежда Рябец
  • До 80 кг – Гульсая Ержан
  • Свыше 80 кг – Елдана Талипова

Мировое первенство Ливерпуль будет принимать с 4 по 14 сентября. Чемпионат пройдет по эгидой World Boxing. Ранее сообщалось, что казахстанка завоевала первое "золото" молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке.

