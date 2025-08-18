Стало известно, кто представит Казахстан на ЧМ по боксу в Британии
Определился состав сборной Казахстана по боксу, который представит страну на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания), сообщает Zakon.kz.
Мужчины
- До 50 кг – Санжар Ташкенбай
- До 55 кг – Махмуд Сабырхан
- До 60 кг – Бейбарыс Жексен
- До 65 кг – Ертуган Зейнулинов
- До 70 кг – Торехан Сабырхан
- До 75 кг – Сабыржан Аккалыков
- До 80 кг – Нурбек Оралбай
- До 85 кг – Бекзад Нурдаулетов
- До 90 кг – Сагындык Тогамбай
- Свыше 90 кг – Айбек Оралбай
Женщины
- До 48 кг – Назым Кызайбай
- До 51 кг – Алуа Балкыбекова
- До 54 кг – Элина Базарова
- До 57 кг – Карина Ибрагимова
- До 60 кг – Виктория Графеева
- До 65 кг – Аида Абикеева
- До 70 кг – Наталья Богданова
- До 75 кг – Надежда Рябец
- До 80 кг – Гульсая Ержан
- Свыше 80 кг – Елдана Талипова
Мировое первенство Ливерпуль будет принимать с 4 по 14 сентября. Чемпионат пройдет по эгидой World Boxing. Ранее сообщалось, что казахстанка завоевала первое "золото" молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке.
