Стали известны новые чемпионы Казахстана по боксу

В Семее завершился чемпионат Казахстана по боксу, где собрались многие сильнейшие спортсмены страны, которые сражались не только за медали, но и за возможность попасть в состав сборной, сообщает Zakon.kz.

В главном боксерском турнире страны приняли участие более 300 атлетов из разных уголков республики. Не приехали в Семей только победители и призеры ЧМ-2025 в Ливерпуле (Великобритания), которым дали отдохнуть.

Чемпионат страны прошел в новых весовых категориях, который был утвержден World Boxing. По итогам жарких баталий определены боксеры, которые надели "золото" отечественного первенства.

Среди мужчин на высшую ступень пьедестала почета поднялись: Даниял Сабит (до 50 кг), Сакен Бибосынов (до 55 кг), Серик Темиржанов (до 60 кг), Санатали Тольтаев (до 65 кг), Абылайхан Жусупов (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Ерасыл Жакпеков (до 80 кг), Даулет Толемисов (до 85 кг), Сагындык Тогамбай (до 90 кг) и Нурлан Сапарбай (свыше 90 кг).

У женщин медали высшей пробы надели: Айгерим Саттыбаева (до 48 кг), Жазира Оракбаева (до 51 кг), Элина Базарова (до 54 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Римма Волосенко (до 60 кг), Лаура Есенгельды (до 65 кг), Бахыт Сейдыш (до 70 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг), Надежда Рябец (до 80 кг) и Валерия Аксенова (свыше 80 кг).

По итогам соревнований в общекомандном зачете на первом месте оказались представители Туркестанской области, далее идут боксеры Алматы и Шымкента.

Месяц назад казахстанским чемпионам мира по боксу 2025 года вручили сертификаты на 100 тысяч долларов.