Шавкат Рахмонов занял строчку в легендарном рейтинге

Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов попал в официальный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, представитель Казахстана занял 15-е место, сместив бывшего чемпиона промоушена в легком весе Чарльза Оливейру.

Возглавляет рейтинг действующий обладатель титула UFC в легком весе Илия Топурия. Вторую позицию занимает бывший чемпион лиги в легком дивизионе Ислам Махачев. Дальше следует чемпион в легчайшем дивизионе Мераб Двалишвили. На четвертой строчке располагается обладатель титула среднего дивизиона Хамзат Чимаев, а топ-5 замыкает обладатель пояса в наилегчайшем весе Александр Пантожа.

Последний бой Рахмонов провел против ирландца Иэна Мачадо Гэрри в декабре 2024 года на турнире UFC 310. В этом поединке Шавкат одержал победу единогласным решением судей. На его счету 19 побед и ни одного поражения.

