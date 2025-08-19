18-летний Едыге Касымбек стал чемпионом мира по вольной борьбе в Болгарии

В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат мира по борьбе (U-20). 18 августа молодой казахстанский борец Едыге Касымбек преподнес сенсацию и выиграл золотую медаль турнира, обыграв на пути соперников старше себя, сообщает Zakon.kz.

18-летний представитель сборной Казахстана по вольной борьбе выступал в весовой категории до 125 кг. На старте мирового первенства он на стадии 1/8 финала победил монгола Нарантулгу Дармаабазара со счетом 15:12.

Затем в четвертьфинале Едыге переиграл корейского спортсмена Байджун Джанга – 6:0.

За выход в финал соревнований Касымбек разгромил Коула Мирасола (США) – 11:0.

В схватке за золотую медаль молодежного чемпионата мира казахстанец одержал волевую победу над иранцем Мохаммадом Нежадом – 4:1.

Тем самым Едыге Касымбек положил в копилку своей сборной медаль высшей пробы ЧМ-2025 среди борцов не старше 20 лет.

