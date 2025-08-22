#АЭС в Казахстане
Спорт

Чемпион Азии по борьбе из Казахстана вышел в полуфинал мирового первенства

Диас Сейткалиев , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 08:39 Фото: sportarena.kz
В болгарском Самокове продолжается чемпионат мира U20. В весовой категории до 82 кг среди "греко-римлян" казахстанец Диас Сейткалиев разгромил представителя Греции Эммануила Николаидиса, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанский спортсмен одержал победу со счетом 12:4.

Фото: НОК РК

В 1/8 финала Диас одолел хорвата Михаэла Лукача 3:1, после чего в четвертьфинале встретился с Принцем из Индии, которого победил с сухим счетом 9:0.

В полуфинале Сейткалиев встретится c японцем Тайзо Йошидой. На сегодняшний день Диас Сейткалиев является действующим чемпионом Азии до 20 лет.

Ранее стало известно о том, что казахстанка завоевала "бронзу" на ЧМ U20 в Болгарии.

Аксинья Титова
