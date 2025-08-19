Казахстанский борец не смог взять реванш у узбекистанца

В болгарском Самокове продолжается чемпионат мира U20. В весовой категории до 92 кг казахстанец Камиль Куруглиев начал выступление со стадии 1/8 финала, где победил американца Коннора Мирасолу со счетом 7:5, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, соперником казахстанца в финале стал узбекистанец Шерзод Пойонов. Схватка завершилась со счетом 2:3 в пользу представителя Узбекистана.

Главные достижения на международной арене Камиля Куруглиева: бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов (2021 – 92 кг), чемпион Азии до 17 лет (2022 – 92 кг), чемпион мира до 17 лет (2022 – 92 кг), чемпион Азии до 20 лет (2023 – 97 кг), победитель международного турнира памяти Динмухамеда Кунаева (2023 – 92 кг), серебряный призер двух чемпионатов Азии до 20 лет (2024 – 92 кг, 2025 – 97 кг), бронзовый призер чемпионата мира до 20 лет (2024 – 92 кг), чемпион мира среди военнослужащих (2024 – 97 кг), бронзовый призер международного турнира памяти Динмухамеда Кунаева (2024 – 92 кг).

Он является мастером спорта Республики Казахстан, а также мастером спорта международного класса.

Ранее сообщалось, что 18-летний Едыге Касымбек стал чемпионом мира по вольной борьбе в Болгарии.