В Туркестане широко отметили День спорта

В честь празднования Дня спорта на стадионе "Туркестан Арена" в городе Туркестане впервые прошел областной чемпионат по футболу среди любительских команд.

Чемпионат состоял из двух этапов. Первый этап прошел на уровне сельских округов, в нем приняли участие около 3300 футболистов из 186 команд всех районов и городов области. Команды, прошедшие отборочный этап, вышли во второй тур. Здесь сборные трех городов и 14 районов разделились на четыре зоны и соревновались за путевку в финал.

В финал вышли команды Мактааральского, Казыгуртского и Ордабасинского районов и города Туркестана. По итогам решающих игр, прошедших 19-21 августа, первое место заняла команда Мактааральского района, второе место досталось футболистам Туркестана. А сборная Ордабасинского района заняла третье место.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Команда Мактаарала получила путевку на Кубок Республики Казахстан, где будет защищать честь области.

️На церемонии закрытия чемпионата аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поздравил участников с профессиональным праздником и вручил медали и кубки победителям игр.

Этот праздник знаменателен не только для профессиональных спортсменов и тренеров, но и всех любителей спорта и всех, кто ведет здоровый образ жизни. Туркестанский регион всегда придавал импульс национальному спорту. Мы укрепляем будущее страны, оказывая поддержку молодежи, сказал аким области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Глава региона лично наградил спортсменов, выступавших на международных и республиканских соревнованиях, и остановился на достижениях спорта региона.

"Наш регион породил таких известных на весь мир спортсменов, победителей и призеров Олимпийских игр, как Бекзат Саттарханов, Мухтархан Дильдабеков, Сакен Бибосынов, Жазира Жаппаркул. Такие личности, как заслуженные мастера спорта СССР Абдисалан Нурмаханов, Октябрь Жарылкапов, Сабыр Рахимов, Хайыс Аккалиев, стали примером для казахстанцев. Наши спортсмены продолжают расти по следам выдающихся личностей. Атлеты нашего региона завоевали 31 медаль по национальным видам спорта на Играх кочевников и являются лидерами в республике. С начала года наши спортсмены завоевали в общей сложности 1122 медали на чемпионатах мира, Азии и Казахстана. В состав национальной сборной вошли 766 спортсменов из Туркестанской области. Этот на 150 спортсменов больше, чем в прошлом году", – сказал Нуралхан Кушеров.

️Сегодня в области регулярно занимаются спортом 92 148 человек, их тренируют 2440 тренеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

️Динамично развивается и спортивная инфраструктура. В Туркестане введены в эксплуатацию стадион "Туркестан Арена", международный теннисный центр, Ледовый дворец и спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова. В регионе планируется построить еще 54 спортивных объекта, в том числе международный гребной канал и ипподром.

️Прошедший чемпионат стал не просто соревнованием, а важным событием, которое повысило интерес молодежи к спорту и позволило открыть новые имена. Руководство области планирует и в дальнейшем регулярно проводить подобные соревнования.