Спорт

Анна Данилина пробилась в финал турнира в США

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 11:04 Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка в дуэте с сербкой Александрой Крунич вышла в финал турнира серии WTA 250 в Кливленде, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале Данилина и Крунич уверенно разобрались с чешской парой Анастасия Децюк и Мириам Шкох. Счет матча, который длился 1 час и 19 минут, составил 6:2, 6:4.

В борьбе за титул казахстанско-сербский дуэт сыграет против Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) и Синью Янь (Китай).

В 2025 году Анна Данилина в парном разряде выиграла турнир в Истборне и стала финалистом турниров в Мериде, Лондоне и Ноттингеме, а также вместе с той же Александрой Крунич дошла до финала Открытого чемпионата Франции.

24 августа 2025 года на кортах Нью-Йорка стартуют игры основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В женской категории казахстанские болельщики с нетерпением ждут хороших показателей от своей любимицы Елены Рыбакиной.

Андрей Дюсупов
