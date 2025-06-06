Анна Данилина вышла в финал парного разряда на "Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич 6 июня вышла в финал Открытого чемпионата Франции – 2025, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале парного разряда на Roland Garros они одержали волевую победу над Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония) – 6:7(5:7), 6:3, 7:5.

Для Данилиной это уже третий финал в карьере на турнирах серии "Большого шлема". В 2022 году она играла в финале Australian Open, а в 2023-м стала чемпионкой US Open в миксте.

На пути к финалу Данилина и Крунич прошли ряд серьезных соперниц. В первом раунде они обыграли Магду Линетт (Польша) и Бернарду Перу (США) – 6:7, 6:1, 6:4. Во втором круге – уверенная победа над китайско-тайваньским дуэтом Синью Янь / У Фансянь – 6:4, 6:3. В третьем – разгром Эйжи Мухаммад (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) – 6:4, 6:0. В четвертьфинале казахстанско-сербская пара сенсационно выбила первых сеяных турнира – Катержину Синякову (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США), выиграв в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:2.

В решающем матче "Ролан Гаррос" Данилина и Крунич сыграют с победительницами пары Диана Шнайдер / Мирра Андреева – Сара Эррани / Жасмин Паолини. Финал состоится в ближайшие дни.

А ранее казахстанские гимнасты прославились на чемпионате Азии.

