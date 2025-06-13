Чемпион Италии по футболу приобрел экс-звезду "Манчестер Сити"

Знаменитый итальянский футбольный клуб "Наполи", который недавно стал чемпионом своей страны, 13 июня подписал контракт с известным бельгийским полузащитником Кевином де Брюйне, сообщает Zakon.kz.

Один из лучших игроков современности перешел в "Наполи" из английского "Ман Сити" на правах свободного агента.

Контракт неаполитанского клуба с 33-летним бельгийцем согласован на два года с дальнейшим продлением еще на один сезон.

Последние 10 лет де Брюйне был лидером и даже капитаном "Манчестер Сити", где завоевал множество титулов на мировой и европейской арене.

Признавался одним из лучших полузащитников планеты и получал призы в разных номинациях.

Эксперты уже предрекают атакующий тандем "Наполи" в лице лидеров сборной Бельгии – Ромелу Лукаку и Кевина де Брюйне.

В ночь на 21 мая звезда "горожан" провел прощальный матч за свой прежний клуб, где одержал победу над "Борнмутом".