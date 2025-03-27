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Спорт

Руководство "МЮ" удовлетворило необычную просьбу родителей своего игрока

Футбол Новое Имя, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 11:16 Фото: Instagram/patrick_dorgu
Именитый британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" выполнил просьбу родителей своего датского новичка – Доргу. Теперь в официальных записях будут указывать второе имя футболиста – Чиназаэкпере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Manchester Evening News, просьба родителей 20-летнего защитника связана с их религией. Имя Чиназаэкпере связано с наследием и религией его родителей, которые являются уроженцами Нигерии.

Второе имя футболиста в переводе с языка "игбо" означает как "Бог отвечает на молитвы".

Сейчас уже на сайте "Манчестер Юнайтед" указано его полное имя – Патрик Чиназаэкпере Доргу. Все эти инструкции будут соблюдены в других официальных бумагах.

Доргу впервые надел майку "манкунианцев" месяц назад и сыграл ключевую роль в недавней победе "Юнайтед" со счетом 4:1 в Лиге Европы УЕФА против "Реал Сосьедад". Там он заработал решающий пенальти и совершив фол, который привел к красной карточке Джона Арамбуру.

Между тем на днях "Манчестер Юнайтед" впервые провел ифтар на своем стадионе "Олд Траффорд".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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