13-летнего футболиста задержали по подозрению в убийстве

Молодой воспитанник французской футбольной академии "Лиона" взят под арест по подозрению в убийстве 16-летнего подростка, которого ударил ножом в грудь, сообщает Zakon.kz.

Как информирует BFMTV, трагический инцидент произошел в пригороде Лиона Калюир-э-Кюир. По сведениям местной полиции, подозреваемый юный футболист угрожал ножом компании из трех человек и ударил одного из них ножом в грудь.

Пострадавшим оказался 16-летний подросток, который умер от полученных травм в больнице. Обвиняемый скрылся с места преступления, а чуть позже было найдено его оружие.

Фото: pixabay

Как гласит официальное заявление, причиной трагедии стала бытовая ссора подростков.

Подобные истории на территории Франции не редкость. В начале 2025 года 14-летний мальчик по имени Элиас был убит возле столичной арены "Жюль-Ноэль", когда возвращался домой после тренировки.

Двое несовершеннолетних нанесли ему несколько ножевых ранений, пытаясь отобрать у него телефон.