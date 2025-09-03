#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.55
627.55
6.7
Спорт

13-летнего футболиста задержали по подозрению в убийстве

Футбол Задержан Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 10:51 Фото: pixabay
Молодой воспитанник французской футбольной академии "Лиона" взят под арест по подозрению в убийстве 16-летнего подростка, которого ударил ножом в грудь, сообщает Zakon.kz.

Как информирует BFMTV, трагический инцидент произошел в пригороде Лиона Калюир-э-Кюир. По сведениям местной полиции, подозреваемый юный футболист угрожал ножом компании из трех человек и ударил одного из них ножом в грудь.

Пострадавшим оказался 16-летний подросток, который умер от полученных травм в больнице. Обвиняемый скрылся с места преступления, а чуть позже было найдено его оружие.

Фото: pixabay

Как гласит официальное заявление, причиной трагедии стала бытовая ссора подростков.

Подобные истории на территории Франции не редкость. В начале 2025 года 14-летний мальчик по имени Элиас был убит возле столичной арены "Жюль-Ноэль", когда возвращался домой после тренировки. 

Двое несовершеннолетних нанесли ему несколько ножевых ранений, пытаясь отобрать у него телефон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барыс" завершил предсезонку двойной победой над "Сибирью"
Спорт
11:57, Сегодня
"Барыс" завершил предсезонку двойной победой над "Сибирью"
Футбольная лихорадка: появились поддельные билеты на матч "Кайрат" – "Реал"
Спорт
11:52, Сегодня
Футбольная лихорадка: появились поддельные билеты на матч "Кайрат" – "Реал"
Казахстанец Нурланулы стал одним из героев юниорского US Open-2025
Спорт
10:23, Сегодня
Казахстанец Нурланулы стал одним из героев юниорского US Open-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: