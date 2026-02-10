#Казахстан в сравнении
Мир

Подростка приговорили к сроку за убийство сожителя матери

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 02:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
16-летнему подростку вынесли приговор за убийство сожителя матери в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, инцидент произошел в сентябре 2025 года в поселке Рамана, вблизи города Баку. Правоохранители узнали об убийстве местного жителя Эмиля Алиева.

Следствие установило, что он был смертельно ранен ножом 16-летним сыном женщины, с которой проживал в гражданском браке.

На последнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Романа Алекберли выступил государственный обвинитель.

Прокурор потребовал приговорить подростка к 10 годам лишения свободы. Судебная коллегия, удалившись на совещание, в итоге огласила приговор в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Ранее мы писали о том, что 15-летняя девушка-подросток ударила отца ножом, защищая мать.

Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
