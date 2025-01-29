Французские футболисты почтут память погибшего подростка

Запланированные на эти выходные футбольные матчи французского чемпионата начнутся с минуты молчания из-за убийства в Париже 14-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

По сведениям FFF, все матчи различных дивизионов французского футбола в эти выходные начнутся с минуты молчания после трагического инцидента.

14-летний мальчик по имени Элиас был убит 24 января возле столичной арены "Жюль-Ноэль", когда возвращался домой после тренировки. Двое несовершеннолетних нанесли мальчику несколько ножевых ранений, пытаясь отобрать у него телефон.

"В память об Элиасе Федерация футбола Франции (FFF) решила организовать минуту молчания в эти выходные на всех стадионах страны. Эта трагедия, хотя она и не связана с нашим видом спорта, стала болезненной для футбольного сообщества. Федерация выражает поддержку родителям Элиаса и его близким". Заявление FFF

К этому часу полиция задержала двух подозреваемых в возрасте 16 и 17 лет, которых опознал друг убитого.

Им предъявлено обвинение в вымогательстве с применением насилия, повлекшего за собой смерть, а также в умышленном насилии над лицом младше 15 лет.

Прошедшие выходные также стали последними днями жизни для 58-летнего американца, который пришел поддержать своего сына на легкоатлетический стадион в Университет Колорадо (США).