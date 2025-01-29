#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.13
538.01
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.13
538.01
5.29
Спорт

Французские футболисты почтут память погибшего подростка

Футбол Минута Молчания, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 17:59 Фото: Instagram/fff
Запланированные на эти выходные футбольные матчи французского чемпионата начнутся с минуты молчания из-за убийства в Париже 14-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

По сведениям FFF, все матчи различных дивизионов французского футбола в эти выходные начнутся с минуты молчания после трагического инцидента.

14-летний мальчик по имени Элиас был убит 24 января возле столичной арены "Жюль-Ноэль", когда возвращался домой после тренировки. Двое несовершеннолетних нанесли мальчику несколько ножевых ранений, пытаясь отобрать у него телефон.

"В память об Элиасе Федерация футбола Франции (FFF) решила организовать минуту молчания в эти выходные на всех стадионах страны. Эта трагедия, хотя она и не связана с нашим видом спорта, стала болезненной для футбольного сообщества. Федерация выражает поддержку родителям Элиаса и его близким".Заявление FFF

К этому часу полиция задержала двух подозреваемых в возрасте 16 и 17 лет, которых опознал друг убитого. 

Им предъявлено обвинение в вымогательстве с применением насилия, повлекшего за собой смерть, а также в умышленном насилии над лицом младше 15 лет.

Прошедшие выходные также стали последними днями жизни для 58-летнего американца, который пришел поддержать своего сына на легкоатлетический стадион в Университет Колорадо (США). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Звезда "Байера" Бонифасе станет напарником Криштиану Роналду
Спорт
16:30, Сегодня
Звезда "Байера" Бонифасе станет напарником Криштиану Роналду
Юрий Щукин: Готовимся, чтобы выиграть матч
Спорт
15:55, Сегодня
Юрий Щукин: Готовимся, чтобы выиграть матч
Насекомое стало причиной остановки футбольного матча в Бразилии
Спорт
15:45, Сегодня
Насекомое стало причиной остановки футбольного матча в Бразилии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: