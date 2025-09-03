#АЭС в Казахстане
Спорт

Какая боль, Анисимова – Швёнтек 2:0

Анисимова-Швёнтек, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 03:20 Фото: j48tennis
В матче 1/4 финала девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова выиграла у второго номера рейтинга WTA полячки Иги Швёнтек, сообщает Zakon.kz.

Встреча продолжалась 98 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3. За это время Анисимова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Швёнтек два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Таким образом, Аманда отомстила Иге за финал Уимблдона-2025. Теперь на ее счету:

  • седьмая победа над топ-5;
  • четвертая победа над топ-3;
  • третий полуфинал на ТБШ.

За выход в финал US Open-2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешской теннисисткой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.

Ранее Каролина Мухова прервала матч на US Open и расплакалась, когда увидела среди зрителей своего экс-возлюбленного.

Фото Алия Абди
Алия Абди
