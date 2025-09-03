Какая боль, Анисимова – Швёнтек 2:0
Встреча продолжалась 98 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3. За это время Анисимова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Швёнтек два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
Fearless ❤️🔥— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
Amanda Anisimova takes out Swiatek 6-4 6-3 to move into her third career Grand Slam semifinal! pic.twitter.com/OlgbYajG1e
Таким образом, Аманда отомстила Иге за финал Уимблдона-2025. Теперь на ее счету:
- седьмая победа над топ-5;
- четвертая победа над топ-3;
- третий полуфинал на ТБШ.
За выход в финал US Open-2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешской теннисисткой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.
Welcome to New York, it's been waitin' for you 🗽 pic.twitter.com/KeU0POv0CN— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
Ранее Каролина Мухова прервала матч на US Open и расплакалась, когда увидела среди зрителей своего экс-возлюбленного.