Спорт

Аманда Анисимова получила второй шанс на титул "Большого шлема"

Теннис Финал US Open, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 10:37 Фото: Instagram/usopen
5 сентября американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в финал одиночного разряда Открытого чемпионата США. Немного ранее она играла в решающем матче "Уимблдона-2025", сообщает Zakon.kz.

Как известно, в Лондоне американка не взяла ни одного гейма и отдала титул Иге Швёнтек из Польши. Теперь же на ее пути к заветному трофею в Нью-Йорке стоит лучшая теннисистка мира Арина Соболенко.

 

Первая ракетка планеты среди женщин в первом полуфинале US Open-2025 была сильнее хозяйки кортов Джессики Пегулы – 4:6, 6:3, 6:4.

В свою очередь Аманда была сильнее четырехкратной чемпионки турниров "Большого шлема" японки Наоми Осака – 6:7(4), 7:6(3), 6:3.

Тем самым Аманда получила второй шанс, чтобы впервые стать победительницей Гранд Слэма. Если ранее ей помешала Ига Швёнтек, то сейчас большой преградой может стать Арина Соболенко. 

В ночь на 6 сентября в Нью-Йорке пройдут полуфиналы в мужском одиночном разряде: Алькарас против Джоковича, Синнер сыграет с Оже-Альясимом. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
