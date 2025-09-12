Акмолинец прославил Казахстан на чемпионате Азии по жамбы ату

Любовь к национальным видам спорта зарождается с детства. Верховая езда и стрельба из лука издавна были неотъемлемой частью жизни казахского народа. Сегодня эти традиции продолжают молодые спортсмены, успешно прославляющие страну на международной арене.

Среди них воспитанник Национальной школы имени Балуана Шолака в Акмолинской области Айтуган Какей.

Занимаясь жамбы ату всего около года, Айтуган уже успел достичь значительных высот. Сначала он завоевал I место на региональном турнире, затем стал чемпионом Казахстана. Однако главным успехом стало выступление на международной арене. Недавно в Монголии прошел чемпионат Азии среди юношей и подростков по жамбы ату, где наш спортсмен одержал убедительную победу и завоевал звание чемпиона Азии. Большую роль в этих успехах сыграл тренер спортсмена Нурсултан Жусубалин. Под его руководством Айтуган целенаправленно готовился к престижному турниру.

"Мы начали усиленные тренировки за месяц до соревнований. Ежедневно уделяли по 3-4 часа занятиям утром и вечером. Наша цель была одна – привезти золотую медаль и поднять флаг Казахстана. Слава богу, труд и старания оправдались. Отдельную благодарность хочу выразить своему тренеру Нурсултану Жусубалину за поддержку и веру в меня", – поделился Айтуган.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Жамбы ату – это не только красивый и зрелищный спорт, но и полезная практика для здоровья. Она развивает выносливость, меткость, ловкость, а главное – проходит на свежем воздухе, в седле, что делает занятия особенно ценными для подрастающего поколения.

"Для всех, кто хочет попробовать свои силы, двери школы Балуана Шолақ всегда открыты. Здесь можно освоить не только жамбы ату, но и другие виды национальных игр: көкпар, тенге ілу, аударыспақ. К занятиям допускаются подростки с 13-14 лет, а участие в кружке абсолютно бесплатное", – рассказал спортсмен.

Победа Айтугана на чемпионате Азии – не просто личный успех, а важный вклад в развитие национального спорта и укрепление имиджа Казахстана на международной арене. Этот триумф еще раз показал, что жамбы ату и другие традиционные виды спорта не теряют своей актуальности, а наоборот, становятся популярными среди молодежи, воспитывают силу духа, выносливость и патриотизм. Подобные достижения вдохновляют новых спортсменов идти вперед, продолжать славные традиции предков и прославлять страну своими победами.