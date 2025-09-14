#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский гимнаст стал победителем этапа Кубка вызова во Франции

Нариман Курбанов завоевал серебро, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 22:32 Фото: olympic.kz
Серебряный призер Олимпийских игр Нариман Курбанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

В финале упражнений на коне Курбанов набрал 15,066 балла. Данный результат принес ему победу.

Второе место занял Гамлет Манукян из Армении – 14,800. Итальянец Габриэле Таргетта стал третьим – 14,733.

Зейнолла Идрисов финишировал четвертым – 14,633.

Ранее сообщалось, что 14 сентября две медали завоевали казахстанцы на ЧМ по вольной борьбе в Хорватии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
