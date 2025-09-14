Казахстанский гимнаст стал победителем этапа Кубка вызова во Франции
Серебряный призер Олимпийских игр Нариман Курбанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.
В финале упражнений на коне Курбанов набрал 15,066 балла. Данный результат принес ему победу.
Второе место занял Гамлет Манукян из Армении – 14,800. Итальянец Габриэле Таргетта стал третьим – 14,733.
Зейнолла Идрисов финишировал четвертым – 14,633.
Ранее сообщалось, что 14 сентября две медали завоевали казахстанцы на ЧМ по вольной борьбе в Хорватии.
