Вторую медаль на ЧМ по вольной борьбе в Хорватии Казахстану принес Нуркожа Кайпанов

Фото: olympic.kz

Казахстанец Нуркожа Кайпанов завоевал вторую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Загребе (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

На мировом первенстве казахстанский вольник представлял страну в весовой категории до 70 кг. В схватке за третье место Нуркожа оказался сильнее Василия Дьякона (Молдова). Ранее третьим на ЧМ стал Асылжан Есенгелды (до 61 кг).

