Вторую медаль на ЧМ по вольной борьбе в Хорватии Казахстану принес Нуркожа Кайпанов
Казахстанец Нуркожа Кайпанов завоевал вторую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Загребе (Хорватия), сообщает Zakon.kz.
На мировом первенстве казахстанский вольник представлял страну в весовой категории до 70 кг.
В схватке за третье место Нуркожа оказался сильнее Василия Дьякона (Молдова).
Ранее третьим на ЧМ стал Асылжан Есенгелды (до 61 кг).
