Спорт

Елена Рыбакина восстановила равновесие в матче против США

Теннис Казахстан США, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 11:53 Фото: ktf.kz
На теннисной площадке китайского Шэньчжэня прошел второй матч одиночного разряда четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг-2025, где казахстанка Елена Рыбакина встретилась с американкой Джессикой Пегула, сообщает Zakon.kz.

Лучшая теннисистка нашей страны прекрасно провела поединок против седьмой ракетки планеты. Потрепав немного нервы своим болельщикам в первом сете, Рыбакина все же уверенно добыла победу – 6:4.

Далее Елена своей мощной игрой "задавила" соперницу – 6:1.

Эта победа стала для нее 10-й юбилейной в составе сборной Казахстана на уровне Кубка Билли Джин Кинг.

Благодаря успеху Рыбакиной счет в противостоянии с командой США стал 1:1. Теперь судьба путевки в полуфинал текущего турнира решится в решающей парной встрече.

Там наши Анна Данилина и Жибек Куламбаева сыграют против Хейли Баптист/Тейлор Таунсенд.

Немного ранее Юлия Путинцева проиграла первый матч одиночки против американки Эммы Наварро.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Ошибка в тексте: