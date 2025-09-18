Елена Рыбакина восстановила равновесие в матче против США

На теннисной площадке китайского Шэньчжэня прошел второй матч одиночного разряда четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг-2025, где казахстанка Елена Рыбакина встретилась с американкой Джессикой Пегула, сообщает Zakon.kz.

Лучшая теннисистка нашей страны прекрасно провела поединок против седьмой ракетки планеты. Потрепав немного нервы своим болельщикам в первом сете, Рыбакина все же уверенно добыла победу – 6:4.

Далее Елена своей мощной игрой "задавила" соперницу – 6:1.

Эта победа стала для нее 10-й юбилейной в составе сборной Казахстана на уровне Кубка Билли Джин Кинг.

Благодаря успеху Рыбакиной счет в противостоянии с командой США стал 1:1. Теперь судьба путевки в полуфинал текущего турнира решится в решающей парной встрече.

Там наши Анна Данилина и Жибек Куламбаева сыграют против Хейли Баптист/Тейлор Таунсенд.

Немного ранее Юлия Путинцева проиграла первый матч одиночки против американки Эммы Наварро.