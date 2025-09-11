Елена Рыбакина перед чемпионатом мира заехала в Алматы
Однодневный график лучшей теннисистки Казахстана прошел очень насыщенно. Сначала Рыбакина провела мастер-класс для юных спортсменов, где дети смогли лично пообщаться со своим кумиром, задать вопросы и получить ценные советы от нее.
Фото: ktf.kz
Затем Рыбакина провела пресс-конференцию, где поделилась ожиданиями от выступления женской сборной Казахстана на командном чемпионате мира Кубка Билли Джин Кинг.
"Настроение побеждать, у нас очень сложный соперник. Команда Америки в целом сильная, и неважно, кто у них будет играть, там много топовых игроков. Постараемся выложиться по полной, надеемся на вашу поддержку, даже издалека. Будем стараться и сделаем все возможное, чтобы победить".Елена Рыбакина
Также Елена нашла время и ответила на вопросы алматинской молодежи, среди которой было много студентов.
В завершение алматинского визита 10-я ракетка планеты поблагодарила всех за поддержку и выразила надежду, что своим примером сможет вдохновить новое поколение казахстанских спортсменов.
