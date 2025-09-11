#АЭС в Казахстане
Спорт

Елена Рыбакина перед чемпионатом мира заехала в Алматы

Теннис Визит Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 11:25 Фото: ktf.kz
Перед отъездом на командный чемпионат мира среди женщин, который пройдет с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина посетила Алматы, сообщает Zakon.kz.

Однодневный график лучшей теннисистки Казахстана прошел очень насыщенно. Сначала Рыбакина  провела мастер-класс для юных спортсменов, где дети смогли лично пообщаться со своим кумиром, задать вопросы и получить ценные советы от нее.

Теннис Мастер-Класс, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 11:25

Фото: ktf.kz

Затем Рыбакина провела пресс-конференцию, где поделилась ожиданиями от выступления женской сборной Казахстана на командном чемпионате мира Кубка Билли Джин Кинг.

"Настроение побеждать, у нас очень сложный соперник. Команда Америки в целом сильная, и неважно, кто у них будет играть, там много топовых игроков. Постараемся выложиться по полной, надеемся на вашу поддержку, даже издалека. Будем стараться и сделаем все возможное, чтобы победить".Елена Рыбакина

Также Елена нашла время и ответила на вопросы алматинской молодежи, среди которой было  много студентов.

В завершение алматинского визита 10-я ракетка планеты поблагодарила всех за поддержку и выразила надежду, что своим примером сможет вдохновить новое поколение казахстанских спортсменов.

Между тем утром 11 сентября прошла жеребьевка матча Кубка Дэвиса-2025 между Кореей и Казахстаном.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
