#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Спорт

В теннисном противостоянии США – Казахстан вперед вышли американки

Теннис Казахстан США, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 10:30 Фото: ktf.kz
18 сентября на кортах китайского Шэньчжэня стартовал матч стадии четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг-2025 между женскими сборными Казахстана и США. Открывали игру казахстанка Юлия Путинцева и американка Эмма Наварро, сообщает Zakon.kz.

Тяжелый трехсетовый поединок завершился в пользу американской теннисистки, чья команда повела в счете 1:0.

18-я ракетка мира из США выиграла партию – 7:5. Затем Путинцева сумела восстановить равновесие – 6:2.

А в решающем игровом отрезке все дошло до тай-брейка, где успех был на стороне Наварро – 8:6.

Тем самым команда Линдсей Девенпорт повела в противостоянии с Казахстаном.

Фото: ktf.kz

В эти минуты на корт Шэньчжэня выходит вторая пара одиночного разряда, где сразятся наша Елена Рыбакина и американка Джессика Пегула.

В случае победы в этом матче казахстанки судьба встречи решится по итогам парных игр.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Схема за полмиллиона: раскрыт тайный путь нелегалов в Казахстан
09:48, Сегодня
Схема за полмиллиона: раскрыт тайный путь нелегалов в Казахстан
Зачем кошки на самом деле жуют траву
09:29, Сегодня
Зачем кошки на самом деле жуют траву
Пособия многодетным семьям в Казахстане: в Минтруда назвали размеры и условия
09:18, Сегодня
Пособия многодетным семьям в Казахстане: в Минтруда назвали размеры и условия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: