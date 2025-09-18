В теннисном противостоянии США – Казахстан вперед вышли американки

18 сентября на кортах китайского Шэньчжэня стартовал матч стадии четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг-2025 между женскими сборными Казахстана и США. Открывали игру казахстанка Юлия Путинцева и американка Эмма Наварро, сообщает Zakon.kz.

Тяжелый трехсетовый поединок завершился в пользу американской теннисистки, чья команда повела в счете 1:0.

18-я ракетка мира из США выиграла партию – 7:5. Затем Путинцева сумела восстановить равновесие – 6:2.

А в решающем игровом отрезке все дошло до тай-брейка, где успех был на стороне Наварро – 8:6.

Тем самым команда Линдсей Девенпорт повела в противостоянии с Казахстаном.

Фото: ktf.kz

В эти минуты на корт Шэньчжэня выходит вторая пара одиночного разряда, где сразятся наша Елена Рыбакина и американка Джессика Пегула.

В случае победы в этом матче казахстанки судьба встречи решится по итогам парных игр.