Спорт

Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в финал Итогового турнира года

Теннис Победа Финал, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 22:35 Фото. Instagram/wtafinalsriyadh
Вечером 7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся первый полуфинал WTA Finals-2025, где встретились казахстанка Елена Рыбакина и Джессика Пегула из США, сообщает Zakon.kz.

Матч сложился очень упорным для обеих теннисисток, исход которого был решен только в третьем сете, где удача была на стороне Елены Рыбакиной.

Шестая ракетка мира на свою победу потратила 2 часа и 5 минут, включая три партии – 4:6, 6:4, 6:3.

В итоге казахстанка первый раз в своей профессиональной карьере сыграет в решающем поединке Итогового турнира года.

Соперница по финалу пока не определилась, это будет ясно после второго полуфинала, где сразятся Арина Соболенко (Беларусь) и Аманда Анисимова (США).

Здесь надо подчеркнуть, что Рыбакина в Эр-Рияде одержала уже четвертую победу кряду. Ранее ей не было равных на групповой стадии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
