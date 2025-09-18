#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.01
640.34
6.52
Спорт

Президент Казахстана предложил сделать бокс национальным видом спорта

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 18:23 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране созданы необходимые условия для занятий спортом молодежи, большое внимание уделяется улучшению инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.


"Открываются новые спортивные залы и секции для детей. В сельской местности возводятся современные спортивные комплексы. По моему поручению в этом году будет открыт Национальный университет спорта. Принимаются и другие меры. У нашей страны очень высокий потенциал в боксе, который признают на международной спортивной арене. Наши спортсмены – очень талантливые и целеустремленные, среди них немало чемпионов мира. Государство уделяет приоритетное внимание развитию бокса. Работа в этом направлении должна быть комплексной. Перед нами стоит важная задача – сделать бокс национальным видом спорта", – сказал глава государства.

По словам президента, итоги первого чемпионата мира под эгидой World Boxing стали результатом слаженной работы всей национальной команды: боксеров, тренеров, менеджеров, спортивных врачей, функционеров.

"Поэтому наряду с непосредственными триумфаторами важно всемерно поддерживать и чествовать всех, кто внес вклад в это весомое достижение. Учитывая высокую конкуренцию и современные тенденции развития бокса, нужно постоянно вовлекать в процесс подготовки сборной новых специалистов, активно использовать передовые инновационные решения", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в церемонии награждения победителей и призеров ЧМ по боксу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"У мира есть будущее": Касым-Жомарт Токаев подвел итоги Съезда в Астане
16:26, Сегодня
"У мира есть будущее": Касым-Жомарт Токаев подвел итоги Съезда в Астане
Токаев обратился к участникам конференции "Алтай – прародина тюрков"
17:57, 17 сентября 2025
Токаев обратился к участникам конференции "Алтай – прародина тюрков"
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
11:32, 12 сентября 2025
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: