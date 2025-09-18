Президент Казахстана предложил сделать бокс национальным видом спорта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране созданы необходимые условия для занятий спортом молодежи, большое внимание уделяется улучшению инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.





"Открываются новые спортивные залы и секции для детей. В сельской местности возводятся современные спортивные комплексы. По моему поручению в этом году будет открыт Национальный университет спорта. Принимаются и другие меры. У нашей страны очень высокий потенциал в боксе, который признают на международной спортивной арене. Наши спортсмены – очень талантливые и целеустремленные, среди них немало чемпионов мира. Государство уделяет приоритетное внимание развитию бокса. Работа в этом направлении должна быть комплексной. Перед нами стоит важная задача – сделать бокс национальным видом спорта", – сказал глава государства.

По словам президента, итоги первого чемпионата мира под эгидой World Boxing стали результатом слаженной работы всей национальной команды: боксеров, тренеров, менеджеров, спортивных врачей, функционеров.

"Поэтому наряду с непосредственными триумфаторами важно всемерно поддерживать и чествовать всех, кто внес вклад в это весомое достижение. Учитывая высокую конкуренцию и современные тенденции развития бокса, нужно постоянно вовлекать в процесс подготовки сборной новых специалистов, активно использовать передовые инновационные решения", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в церемонии награждения победителей и призеров ЧМ по боксу.