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Общество

Как можно поднять на новый уровень футбол в Казахстане, рассказал президент

Футбол, футбольное поле, юные футболисты, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 18:00 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая 14 марта 2025 года рассказал, от каких рисков может отвлечь молодежь занятие спортом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства указал на важность занятия спортом. И особое внимание он обратил на развитие футбола по всей стране.

"Большинство областных стадионов следует реконструировать или же приступить к строительству новых футбольных стадионов с привлечением спонсорских средств. В каждом областном, районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это задача на ближайшие два года. Проверим ее исполнение", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Только так, по его словам, можно будет поднять на новый уровень этот популярный во всем мире спорт.

"Привлекая детей, юношей к футболу, можно будет в значительной степени решить проблему лудомании и наркомании", – убежден президент.

Он также призвал профильное министерство, Федерацию футбола, акиматы на местах и предпринимателей приступить к коммерциализации клубного футбола.

"Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире. Поэтому призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов. Популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи, – это залог здоровья нашей нации. В последние годы благодаря поддержке государства детский спорт получил хороший импульс, но этого недостаточно. Думаю, бизнес также способен внести большой вклад в приобщение подрастающего поколения к физической культуре и спорту", – уверен глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие крупные проекты реализовали в стране и какие запланированы.

Мадина Мамырханова
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