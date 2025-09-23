#АЭС в Казахстане
Спорт

Бублик прокомментировал выход в финал престижного турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 07:20 Фото: Instagram/atp
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале первая ракетка Казахстана со счетом 6:3, 6:3 обыграл 196-ю ракетку мира из Китая У Ибина, который ранее неожиданно выбил из сетки посеянного под вторым номером россиянина Даниила Медведева.

"Я ожидал тяжелой борьбы. Было видно, что он немного устал после вчерашнего матча. Всегда непросто играть с местным соперником у него дома. Рад, что сумел удержать концентрацию и не дал ему много шансов", – цитирует Бублика пресс-служба ATP.

Ранее мы писали о том, как в матче 1/4 финала Бублик уверенно обыграл чешского спортсмена Далибора Сврчину.

Аксинья Титова
Читайте также
