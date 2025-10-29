#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский джитсер завоевал "золото" юношеской Азиады

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 18:35 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по джиу-джитсу Абдулла Батырбек стал победителем юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Он выиграл соревнования в весовой категории до 62 кг, сообщает Zakon.kz.

В финале Батырбек оказался сильнее Салема Алькубаиси (ОАЭ).

Отметим, что сборная по джиу-джитсу на ЮАИ завоевала уже четыре награды.

Ранее сообщалось, что казахстанка завоевала "серебро" юношеских Азиатских игр в Бахрейне.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
