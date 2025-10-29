Казахстанский джитсер завоевал "золото" юношеской Азиады
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по джиу-джитсу Абдулла Батырбек стал победителем юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Он выиграл соревнования в весовой категории до 62 кг, сообщает Zakon.kz.
В финале Батырбек оказался сильнее Салема Алькубаиси (ОАЭ).
Отметим, что сборная по джиу-джитсу на ЮАИ завоевала уже четыре награды.
Ранее сообщалось, что казахстанка завоевала "серебро" юношеских Азиатских игр в Бахрейне.
