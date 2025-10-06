В Астане прошли Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай"

В столице завершились Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай", собравшие 750 участников из всех регионов страны. Соревнования стали ярким и долгожданным событием для особенных детей и подростков, подарив им уверенность, радость общения и возможность проявить спортивное мастерство.

В этом году соревнования проходили на нескольких площадках Астаны: во Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова, в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan, в спортивном клубе Sairan Arena и Паралимпийском тренировочном центре.

"Это уже восьмые инклюзивные игры "Жұлдызай", и нас искренне радует, что с каждым годом число участников растет. Дети ждут этого события целый год, усердно готовясь к каждому виду спорта. Главная цель проекта – помочь юным спортсменам с особыми потребностями поверить в себя, почувствовать вкус победы и готовиться как настоящие чемпионы. Мы гордимся каждым ребенком!" – говорит директор Фонда "Жұлдызай" Гульхан Исабаева.

Фото: корпоративный фонд "Жұлдызай"

В играх приняли участие дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Они соревновались в девяти дисциплинах: легкая атлетика, голбол, мини-футбол, настольный теннис, бочча, шоудаун, а также в трех национальных играх – бес тас, асық ату и тоғызқұмалақ. Особый интерес вызвал шоудаун – адаптивная настольная игра для незрячих и слабовидящих, признанная Международным паралимпийским комитетом. Ее нередко называют "настольным теннисом вслепую".

"Я приезжаю на игры "Жұлдызай" каждый год. Участвую в номинации "асық ату". С нетерпением жду этого события, ведь здесь я нашел много друзей. Мы готовимся целый год, и каждый день проходит интересно. Желаю всем участникам удачи", – рассказывает Адиль из Алматы.

Фото: корпоративный фонд "Жұлдызай"

"Я приехала на соревнования "Жұлдызай" во второй раз. В прошлом году сильно волновалась и заняла третье место. Целый год готовилась – и в этом году смогла завоевать золотую медаль! Я люблю "Жұлдызай" и желаю всем удачи", – делится Инжу из Кызылорды, участница по настольному теннису.

4 октября во Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова состоялось торжественное закрытие игр. На церемонии наградили тренеров и отметили исключительные достижения детей.

Фото: корпоративный фонд "Жұлдызай"

20 тренеров были удостоены специальных медалей "Жұлдызды ұстаз" за вклад в развитие спорта и поддержку талантов особенных детей.

"Наша команда из Алматы уже третий год подряд удерживает первое место. Игры проходят на высоком уровне, с прекрасной организацией и теплой атмосферой. Радует, что с каждым годом все больше детей принимают участие в соревнованиях. Спасибо организаторам и спонсорам за возможность нашим ребятам проявить себя и почувствовать вкус победы", – говорят тренеры из южной столицы.

Масштабное мероприятие традиционно проходит при поддержке строительного холдинга BI Group, выступающего главным спонсором проекта.

Фото: корпоративный фонд "Жұлдызай"

Главный организатор игр – корпоративный фонд "Жұлдызай". Генеральные партнеры: АО "Самрук-Қазына", Фонд поддержки индустрии туризма и спорта "Sport Qory", Национальный Паралимпийский комитет РК, Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК. Информационный партнер – телеканал Qazsport.