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Астана примет Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай-2024"

Примет Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 11:00 Фото: Национальный Паралимпийский Комитет Казахстана
С 3 по 5 октября в Астане пройдут Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай-2024", которые являются важнейшим событием в сфере инклюзивного спорта Казахстана. Организатором выступает Национальный Паралимпийский Комитет Республики Казахстан совместно с Фондом "BI Жұлдызай".

Эти соревнования предоставляют уникальную возможность для более 500 детей и подростков с особыми образовательными потребностями со всех регионов страны проявить свои спортивные таланты.

Включенные в Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий, игры "Жұлдызай-2024" проводятся по восьми видам спорта, среди которых легкая атлетика, мини-футбол, голбол, настольный теннис, бочча, а также национальные виды спорта — асык ату, бес тас и тоғызқұмалақ. Соревнования пройдут на современных спортивных объектах столицы: Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова, легкоатлетический комплекс "Qazaqstan", Паралимпийский тренировочный центр и арена Sairan.

Примет Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 11:00

Фото: Национальный Паралимпийский Комитет Казахстана

Цель и задачи соревнований

Главной целью Национальных инклюзивных игр "Жұлдызай-2024" является содействие интеграции детей с особыми потребностями в спортивную среду. Игры призваны мотивировать молодых людей вести здоровый образ жизни, развивать спортивные навыки и преодолевать свои физические и интеллектуальные ограничения.

В рамках соревнований организаторы ставят перед собой задачи вовлечения детей в спорт, раскрытия их потенциала, формирования спортивной культуры и подготовки к реальным жизненным вызовам. Эти игры позволяют юным спортсменам ощутить вкус победы, развить волю к достижению целей и укрепить уверенность в себе.

Примет Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 11:00

Фото: Национальный Паралимпийский Комитет Казахстана

Поддержка и партнеры

Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай-2024" проводятся при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, а также при активном участии республиканских спортивных федераций. Мероприятие организовано благодаря партнерам таких как: Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самұрық-Қазына", Фонд поддержки индустрии туризма и спорта "Sportqory" и ТОО "BI Group".

Примет Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 11:00

Фото: Национальный Паралимпийский Комитет Казахстана

Национальный Паралимпийский Комитет Республики Казахстан и Фонд "BI Жұлдызай" приглашают всех желающих присоединиться к этому значимому событию и поддержать юных спортсменов, которые своим участием доказывают, что спорт не имеет границ и ограничений. Торжественное открытие игр состоится 3 октября в 12:00 во Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова.

Примет Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 11:00

Фото: Национальный Паралимпийский Комитет Казахстана

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