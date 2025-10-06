Рыбакина стала девятой ракеткой мира перед стартом на китайском "Мастерсе"

6 октября опубликован новый рейтинг WTA-Тура, по итогам которого лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обошла китаянку Циньвэнь Чжэн и сейчас занимает девятую строчку женской классификации, сообщает Zakon.kz.

Теперь Елена Рыбакина в качестве девятой ракетки планеты начнет свое выступление на крупном турнире WTA 1000 на кортах китайского Уханя.

Лидер женской сборной Казахстана начнет играть на этих соревнованиях со второго круга основной сетки, где она посеяна под восьмым номером.

Первой соперницей Рыбакиной станет победитель матча Маккартни Кесслер (США, №33 WTA) – Жаклин Кристиан (Румыния, №48).

Помимо Елены в Ухане выступают еще две казахстанки – Юлия Путинцева и Анна Данилина (парный разряд).

Обе наши теннисистки уже одержали ряд побед на проходящем женском "Мастерсе". Путинцевой удалось выиграть квалификационный турнир, переиграв Диан Парри (Франция) и Анну Блинкову (Россия).

В свою очередь Данилина в дуэте с представительницей Сербии Александрой Крунич на старте парных состязаний были сильнее американок Софии Кенин и Дезире Кравчик – 6:4, 7:5.