#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
489.99
580.25
6.38
Спорт

Елена Рыбакина за один час прошла в третий раунд "Мастерса" в Дубае

Теннис Победа Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 21:24 Фото: Instagram/LenaRybakina
На кортах Дубая (ОАЭ) стартовал крупный женский турнир из серии WTA 1000, где первый номер посева получила лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Третья ракетка мира, пропустившая первый круг данных состязаний, затем встретилась с представительницей Австралии – Кимберли Биррель (№94 WTA).

27-летняя соперница ничего не смогла противопоставить казахстанке, вследствие чего была разгромлена в двух партиях – 1:6, 2:6.

Для своей победы Рыбакина потратила ровно один час игрового времени и завоевала путевку в третий раунд одиночного разряда.

А там Елена померится силами с хорватской теннисисткой Антонией Рузич (№67 WTA).

Стоит подчеркнуть, что лидер нашей женской сборной на кортах Дубая может получить звание второй ракетки планеты, если заработает достаточное количество рейтинговых баллов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на "Мастерсе" в ОАЭ
16:41, 19 февраля 2024
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на "Мастерсе" в ОАЭ
Елена Рыбакина получила шанс стать второй ракеткой мира в Дубае
16:10, 16 февраля 2026
Елена Рыбакина получила шанс стать второй ракеткой мира в Дубае
Елена Рыбакина пробилась в третий круг турнира WTA в Дубае
01:18, 22 февраля 2023
Елена Рыбакина пробилась в третий круг турнира WTA в Дубае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Овертайм решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
21:45, Сегодня
Овертайм решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
В США оценили борцовские навыки Ислама Махачева
21:41, Сегодня
В США оценили борцовские навыки Ислама Махачева
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Сегодня
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Сегодня
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: