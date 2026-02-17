Елена Рыбакина за один час прошла в третий раунд "Мастерса" в Дубае

На кортах Дубая (ОАЭ) стартовал крупный женский турнир из серии WTA 1000, где первый номер посева получила лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Третья ракетка мира, пропустившая первый круг данных состязаний, затем встретилась с представительницей Австралии – Кимберли Биррель (№94 WTA).

27-летняя соперница ничего не смогла противопоставить казахстанке, вследствие чего была разгромлена в двух партиях – 1:6, 2:6.

Для своей победы Рыбакина потратила ровно один час игрового времени и завоевала путевку в третий раунд одиночного разряда.

А там Елена померится силами с хорватской теннисисткой Антонией Рузич (№67 WTA).

Стоит подчеркнуть, что лидер нашей женской сборной на кортах Дубая может получить звание второй ракетки планеты, если заработает достаточное количество рейтинговых баллов.