Спорт

Юлия Путинцева разгромила соперницу за 11 минут на турнире в Китае

Юлия Путинцева, теннис, Казахстан, победа , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 21:08 Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева 4 октября уверенно стартовала в квалификации крупного турнира серии WTA-1000, который проходит в Ухане (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первом матче 63-я ракетка мира Путинцева обыграла француженку Диан Парри (№101 в рейтинге WTA) со счетом 6:1, 6:0. На весь поединок ей понадобилось всего 11 минут.

В следующем круге казахстанка встретится с победительницей матча между Клэр Долхайд и Анной Блинковой.

Ранее стало известно, что Александр Бублик получил травму и не сможет выступить на турнире ATP 250 Almaty Open. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
