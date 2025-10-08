Данилина в сверхнапряженном поединке вышла в четвертьфинал "Мастерса"

В китайском Ухане продолжается представительный женский турнир из серии WTA 1000. 8 октября на местные корты вышла лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

Наша 12-ая ракетка мира среди парных игроков в упорном матче сумела пробиться в четвертьфинал китайского "Мастерса".

Добиться этого успеха казахстанке помогла ее давняя напарница из Сербии – Александра Крунич. Вдвоем они в волевой борьбе в трех сетах сломили сопротивление Шуко Аояма (Япония)/Кристина Букша (Испания) – 3:6, 6:4, 12:10.

Казахстано-сербская пара, которая посеяна здесь под восьмым номером, на свою победу потратила 1 час и 40 минут.

Чуть позже сегодня на корты Уханя выйдет лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина, которая стартует матчем против против представительницы Румынии – Жаклин Кристиан.

А накануне данные соревнования покинула Юлия Путинцева, чуть не сотворив сенсацию.