Спорт

Данилина в сверхнапряженном поединке вышла в четвертьфинал "Мастерса"

Теннис Четвертьфинал Ухань, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 10:19 Фото: Instagram/_annadanilina_
В китайском Ухане продолжается представительный женский турнир из серии WTA 1000. 8 октября на местные корты вышла лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

Наша 12-ая ракетка мира среди парных игроков в упорном матче сумела пробиться в четвертьфинал китайского "Мастерса".

Добиться этого успеха казахстанке помогла ее давняя напарница из Сербии – Александра Крунич. Вдвоем они в волевой борьбе в трех сетах сломили сопротивление Шуко Аояма (Япония)/Кристина Букша (Испания) – 3:6, 6:4, 12:10.

Казахстано-сербская пара, которая посеяна здесь под восьмым номером, на свою победу потратила 1 час и 40 минут.

Чуть позже сегодня на корты Уханя выйдет лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина, которая стартует матчем против против представительницы Румынии – Жаклин Кристиан.

А накануне данные соревнования покинула Юлия Путинцева, чуть не сотворив сенсацию.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Анна Данилина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Ухане
20:17, 09 октября 2024
Анна Данилина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Ухане
Анна Данилина вышла в полуфинал WTA-1000 в Ухане
23:04, 11 октября 2024
Анна Данилина вышла в полуфинал WTA-1000 в Ухане
Анна Данилина вышла в полуфинал женского "Мастерса" в Мексике
09:51, 22 октября 2022
Анна Данилина вышла в полуфинал женского "Мастерса" в Мексике
