Юлия Путинцева чуть не обыграла финалистку недавнего "Мастерса"

Свежеиспеченная 17-я ракетка мира из Чехии Линда Носкова с трудом сумела пробиться во второй круг представительного турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане, сообщает Zakon.kz.

На старте китайского "Мастерса" чешской теннисистке большую проблему создала второй номер женской сборной Казахстана Юлия Путинцева (№ 63 WTA)

Тяжелый поединок, который продлился 2 часа и 38 минут, завершился в пользу Линды Носковой со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).

Надо отметить, что 5 октября оппонентка Путинцевой играла в финале турнира WTA 1000 на кортах Пекина.

Тем временем, несколько часов назад стала известна первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Ухане.

8 октября казахстанка сыграет против представительницы Румынии – Жаклин Кристиан.

Перед этой игрой лучшая теннисистка нашей страны накануне улучшила свои позиции в рейтинге WTA.