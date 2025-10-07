#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Спорт

Юлия Путинцева чуть не обыграла финалистку недавнего "Мастерса"

Теннис Поражение Ухань, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 17:09 Фото: Instagram/yulia_putintseva
Свежеиспеченная 17-я ракетка мира из Чехии Линда Носкова с трудом сумела пробиться во второй круг представительного турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане, сообщает Zakon.kz.

На старте китайского "Мастерса" чешской теннисистке большую проблему создала второй номер женской сборной Казахстана Юлия Путинцева (№ 63 WTA)

Тяжелый поединок, который продлился 2 часа и 38 минут, завершился в пользу Линды Носковой со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).

Надо отметить, что 5 октября оппонентка Путинцевой играла в финале турнира WTA 1000 на кортах Пекина.

Тем временем, несколько часов назад стала известна первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Ухане.

8 октября казахстанка сыграет против представительницы Румынии – Жаклин Кристиан.

Перед этой игрой лучшая теннисистка нашей страны накануне улучшила свои позиции в рейтинге WTA.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Юлия Путинцева вышла во второй раунд "тысячника" в Дубае в парном разряде
15:21, 17 февраля 2025
Юлия Путинцева вышла во второй раунд "тысячника" в Дубае в парном разряде
Юлия Путинцева сенсационно прошла восьмую ракетку мира на "Мастерсе" в Мадриде
20:13, 26 апреля 2024
Юлия Путинцева сенсационно прошла восьмую ракетку мира на "Мастерсе" в Мадриде
Юлия Путинцева вышла во второй круг "Мастерса" в Риме
22:44, 07 мая 2024
Юлия Путинцева вышла во второй круг "Мастерса" в Риме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: