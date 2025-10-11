Лучший юниор Казахстана пробился в финал чемпионата Азии до 18 лет

11 октября на кортах корейского города Вонджу стали известен первый финалист турнира серии ITF Juniors J300. Эти состязания считаются неофициальным чемпионатом Азии среди теннисистов до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ФТК, один из фаворитов данного турнира и 23-я ракетка мира юниорского рейтинга ITF Зангар Нурланулы вышел в финал.

В полуфинале текущих соревнований представитель Туркестанской области за один час разгромил уроженца Гонконга Сиу Чи Николаса (№135 ITF) со счетом 6:3, 6:1.

Стоит отметить, что первая ракетка нашей страны среди юниоров одержал 10-ю подряд победу на покрытии "хард".

Теперь в решающем матче турнира Зангар Нурланулы сыграет с победителем матча Кай Томпсон (Гонконг) – Куан Шоу Чен (Тайпей). Финал состоится 12 октября.

Если наш 17-летний талант уже гарантировал себе путевку на титульный матч, то Анна Данилина сегодня вечером попытается повторить успех Зангара, но уже в парном разряде женского "Мастерса" в Ухане.