#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
539.06
623.75
6.63
Спорт

Лучший юниор Казахстана пробился в финал чемпионата Азии до 18 лет

Теннис Финал ЧА, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 11:27 Фото: ktf.kz
11 октября на кортах корейского города Вонджу стали известен первый финалист турнира серии ITF Juniors J300. Эти состязания считаются неофициальным чемпионатом Азии среди теннисистов до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ФТК, один из фаворитов данного турнира и 23-я ракетка мира юниорского рейтинга ITF Зангар Нурланулы вышел в финал.

В полуфинале текущих соревнований представитель Туркестанской области за один час разгромил уроженца Гонконга Сиу Чи Николаса (№135 ITF) со счетом 6:3, 6:1.

Стоит отметить, что первая ракетка нашей страны среди юниоров одержал 10-ю подряд победу на покрытии "хард".

Теперь в решающем матче турнира Зангар Нурланулы сыграет с победителем матча Кай Томпсон (Гонконг) – Куан Шоу Чен (Тайпей). Финал состоится 12 октября.

Если наш 17-летний талант уже гарантировал себе путевку на титульный матч, то Анна Данилина сегодня вечером попытается повторить успех Зангара, но уже в парном разряде женского "Мастерса" в Ухане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстанские юниоры хорошо выступили на турнире в Корее
17:19, 26 октября 2024
Казахстанские юниоры хорошо выступили на турнире в Корее
Казахстанские юниоры блистают на турнире ITF Juniors
12:11, 01 июля 2023
Казахстанские юниоры блистают на турнире ITF Juniors
Амир Омарханов сделал камбэк и пробился в финал турнира J300 BEIJING 2024 China Open
15:49, 05 октября 2024
Амир Омарханов сделал камбэк и пробился в финал турнира J300 BEIJING 2024 China Open
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: