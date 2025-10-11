Лучший юниор Казахстана пробился в финал чемпионата Азии до 18 лет
По информации пресс-службы ФТК, один из фаворитов данного турнира и 23-я ракетка мира юниорского рейтинга ITF Зангар Нурланулы вышел в финал.
В полуфинале текущих соревнований представитель Туркестанской области за один час разгромил уроженца Гонконга Сиу Чи Николаса (№135 ITF) со счетом 6:3, 6:1.
Стоит отметить, что первая ракетка нашей страны среди юниоров одержал 10-ю подряд победу на покрытии "хард".
Теперь в решающем матче турнира Зангар Нурланулы сыграет с победителем матча Кай Томпсон (Гонконг) – Куан Шоу Чен (Тайпей). Финал состоится 12 октября.
Если наш 17-летний талант уже гарантировал себе путевку на титульный матч, то Анна Данилина сегодня вечером попытается повторить успех Зангара, но уже в парном разряде женского "Мастерса" в Ухане.