Казахстанские юниоры хорошо выступили на турнире в Корее

В корейском городе Ванджу завершился юниорский турнир серии ITF J300, сообщает Zakon.kz.

Первая сеяная пара турнира у юношей – Амир Омарханов и Хойонг Рох – (Корея) в финале разгромила Йенсу Джейонг/Джангжун Кима из Кореи со счетом 6:2, 6:2

У девушек Малика Амиргалиева вместе с Ю Чен Ли в матче за чемпионство в драматичной игре уступили корейской паре Йесунг Чо/Су Джонг – 6:1, 5:7, 8:10

В одиночном разряде у юношей первая ракетка Азии среди игроков до 16 лет Зангар Нурланулы дошел до полуфинала, где уступил первой ракетке соревнования и 12-й ракетке мира рейтинга ITF Juniors Хойонгу Роху из Кореи со счетом 4:6, 1:6.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Недовесов не смог выйти в полуфинал турнира АТР 500 в Швейцарии.