Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Казахстанские юниоры хорошо выступили на турнире в Корее

теннис Фото: ФТК
В корейском городе Ванджу завершился юниорский турнир серии ITF J300, сообщает Zakon.kz.

Первая сеяная пара турнира у юношей – Амир Омарханов и Хойонг Рох – (Корея) в финале разгромила Йенсу Джейонг/Джангжун Кима из Кореи со счетом 6:2, 6:2

У девушек Малика Амиргалиева вместе с Ю Чен Ли в матче за чемпионство в драматичной игре уступили корейской паре Йесунг Чо/Су Джонг – 6:1, 5:7, 8:10

В одиночном разряде у юношей первая ракетка Азии среди игроков до 16 лет Зангар Нурланулы дошел до полуфинала, где уступил первой ракетке соревнования и 12-й ракетке мира рейтинга ITF Juniors Хойонгу Роху из Кореи со счетом 4:6, 1:6.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Недовесов не смог выйти в полуфинал турнира АТР 500 в Швейцарии.

Читайте также

Казахстанские теннисисты блистают на турнире в Корее среди юниоров

Серена Уильямс опубликовала редкое фото подросших дочерей

Чемпион Almaty Open Карен Хачанов продлил победную серию в туре до шести матчей

Андрей Дюсупов
2024 год Теннис Спортсмены Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Победа Месси
Голевой пас Месси принес стартовую победу "Интер Майами" в Кубке МЛС
Хоккей Победа Кэпиталз
Овечкин помог "Вашингтону" второй день подряд обыграть "Филадельфию"
Казахстанский боксер потерпел поражение на ЧМ в Черногории
Казахстанский боксер триумфально одолел соперника на ЧМ в Черногории
Геннадий Головкин посетил оргкомитет Олимпийских игр-2028
Геннадий Головкин посетил оргкомитет Олимпийских игр-2028
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: