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Скончался двукратный чемпион мира из Казахстана по пара таеквондо

Скончался двукратный чемпион мира из Казахстана по пара таеквондо, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 11:50 Фото: csp-parasport.kz
В ночь на 2 октября не стало Нышана Омирали Елубайулы, казахстанского пара таеквондиста, двукратного чемпиона мира и участника летних Паралимпийских игр в Токио и Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Паралимпийского комитета РК, уход прославленного атлета – это огромная потеря для паралимпийского движения нашей страны и всего спортивного сообщества.

Нышан являлся уроженцем Жамбылской области и посвятил жизнь спорту, пройдя путь от детского увлечения таеквондо до мастера спорта международного класса. Он выступал в весовой категории +80 кг (класс K44).

Пара таеквондо Умер Спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 11:50

Фото: Instagram/kazparalympics

В 2014 году он впервые стал чемпионом мира по пара таеквондо, вписав себя в историю Казахстана как первый спортсмен, завоевавший этот титул.

Нышан Омырали Елубайулы был бронзовым призером чемпионата Европы-2021 (Стамбул), многократным призером Гран-при мира, серебряным медалистом Азиатских Пара Игр 2022 года (Ханчжоу).

Дважды представлял Казахстан на Паралимпийских играх, в Токио-2020 и Париже-2024. 

В 2016 году спортсмен из Тараза стал чемпионом Азии по пара таеквондо (Филиппины).

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