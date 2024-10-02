Скончался двукратный чемпион мира из Казахстана по пара таеквондо
По информации пресс-службы Паралимпийского комитета РК, уход прославленного атлета – это огромная потеря для паралимпийского движения нашей страны и всего спортивного сообщества.
Нышан являлся уроженцем Жамбылской области и посвятил жизнь спорту, пройдя путь от детского увлечения таеквондо до мастера спорта международного класса. Он выступал в весовой категории +80 кг (класс K44).
Фото: Instagram/kazparalympics
В 2014 году он впервые стал чемпионом мира по пара таеквондо, вписав себя в историю Казахстана как первый спортсмен, завоевавший этот титул.
Нышан Омырали Елубайулы был бронзовым призером чемпионата Европы-2021 (Стамбул), многократным призером Гран-при мира, серебряным медалистом Азиатских Пара Игр 2022 года (Ханчжоу).
Дважды представлял Казахстан на Паралимпийских играх, в Токио-2020 и Париже-2024.
В 2016 году спортсмен из Тараза стал чемпионом Азии по пара таеквондо (Филиппины).