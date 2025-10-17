Смерть 19-летнего футболиста Диаса Толеу: комментарий клуба "Хан-Тенгри" и врачей

Накануне футбольных болельщиков повергла в шок скоропостижная смерть 19-летнего нападающего футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диаса Толеу. Что говорят в ФК и комментарий медиков – в материале Zakon.kz.

Трагедия произошла 16 октября 2025 года во время матча Первой лиги между "Хан-Тенгри" и "Екибастузом". На 64-й минуте Диасу внезапно стало плохо и его с поля унесли на носилках. После объявили о смерти футболиста.

"Инцидент произошел во время матча. Как и на всех домашних играх, на стадионе дежурила бригада скорой помощи. Игроку была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Карета скорой помощи доставила Диаса в больницу в течение 4-х минут, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. От лица клуба выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Диаса. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram клуба.

О смерти своего воспитанника высказались и в Академии ФК "Кайрат":

"В возрасте 19 лет скоропостижно скончался игрок "Хан-Тенгри" и воспитанник Академии ФК "Кайрат" Диас Тулеу. Диас занимался в нашей Академии с 2016 по 2023 год. Становился чемпионом первого сезона QJ League в составе команды "Кайрат" U-18. Он был добрым, отзывчивым и целеустремленным парнем, которого уважали партнеры и тренеры. Футбольный клуб "Кайрат" выражает искренние соболезнования родным и близким Диаса. Мы скорбим вместе с вами".

В Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) Алматы уточнили, что пациент 2006 года рождения в состоянии клинической смерти был привезен в приемное отделение Центральной городской клинической больницы южной столицы.

"При поступлении пульс и артериальное давление отсутствовали, зрачки были расширены. Медицинская бригада провела реанимационные мероприятия в течение 30 минут, однако, несмотря на предпринятые меры, восстановить признаки жизни не удалось. Констатирована биологическая смерть. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти", – сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы 17 октября, выразив соболезнования родным и близким.

16 октября 2025 года в Казахстанской федерации футбола заявили, что генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств смерти Диаса Толеу. Также в КФФ отметили, что в ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.