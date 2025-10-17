"Пора положить конец этим негативным тенденциям": Токаев раскритиковал глав спортивных федераций

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подверг критике руководителей спортивных федераций, которые полагаются только на государственное финансирование. Об этом 17 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент полагает, что в деле укоренения таких жизненно важных установок, как самодисциплина, солидарность, взаимопомощь, спасатели должны служить примером для подрастающего поколения.

"Необходимо активно внедрять практику неформального шефства подразделений МЧС над учебными заведениями. Спасатели могли бы внести существенный вклад и в продвижение в обществе здорового образа жизни, популяризацию спорта среди детей и молодежи. Этот вопрос имеет стратегическое значение, поскольку формирование сильного духом и физически здорового подрастающего поколения напрямую влияет на качество нашей нации в эпоху глобальных перемен. Министерство по чрезвычайным ситуациям могло бы поддерживать рабочие контакты со спортивными федерациями и активно работать в этом направлении". Касым-Жомарт Токаев

В целом, по его словам, сегодня спортивные федерации превратились в структуры, где набирают авторитет и влияние.

"Многие из них возглавили представители крупного бизнеса и руководители государственных ведомств. Но, как выяснилось, предприниматели гораздо больше полагаются на государственное финансирование спорта, не желая вкладывать собственные средства в это важное для общества дело. Государственные служащие также рассматривают эти высокие общественные должности как инструмент личной рекламы, не осознавая подлинную значимость спорта. Есть среди них и те, кто успехи спортсменов выдают за свои собственные достижения. Пора положить конец этим негативным тенденциям. Следует тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию, поручаю эту работу Администрации президента". Касым-Жомарт Токаев

По мнению главы государства, поддержку спорта и физической культуры нужно рассматривать как почетную общественную миссию и большую гражданскую ответственность.

"Возглавлять федерации для повышения собственного престижа в стране и за рубежом – это недопустимо. Поэтому государство поддерживает предпринимателей, в том числе крупных бизнесменов. Но государство и общество вправе ожидать и обратную реакцию. В частности, в вопросах коммерциализации спорта, например, футбола. Между Министерством спорта и туризма и спортивными федерациями должен развиваться равноправный диалог, сотрудничество с четким разграничением функций и полномочий. Стимулирование предпринимательской инициативы – это безусловный приоритет нашей государственной политики. Поэтому я уделяю особое внимание данному вопросу". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что на прошлой неделе провел специальное совещание по ситуации в экономике, на котором отдельно рассматривались вопросы развития бизнеса в стране.

"Вчера в своем поручении премьер-министру вновь акцентировал внимание на необходимости поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас в ряд спортивных федераций приходит новое поколение бизнесменов, меценатов, перед которыми поставлены задачи для улучшения ситуации в сфере развития спорта. Мы уже чувствуем ответственный подход к работе, искреннюю заинтересованность в достижении значимых побед". Касым-Жомарт Токаев

Также президент поздравил спасателей с профессиональным праздником. Он считает, что профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в Казахстане.