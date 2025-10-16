Какие поручения от Касым-Жомарта Токаева получил глава "Казатомпрома"
Отмечается, что президент заслушал отчет об итогах деятельности компании за девять месяцев 2025 года.
Так, Меиржан Юсупов:
- проинформировал о текущей ситуации на мировом рынке урана, тенденциях и направлениях развития мировой атомной энергетики, а также планах компании по дальнейшему укреплению позиций Казахстана в глобальной атомной индустрии.
- сообщил, что в связи с активным развитием технологий искусственного интеллекта и ростом энергопотребления дата-центров ожидается устойчивый рост спроса на уран.
Более того, согласно прогнозам, в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана.
Также сообщается, что Меиржан Юсупов доложил, что в рамках реализации его Послания "Казатомпром" ведет системную работу по геологоразведке и увеличению минерально-сырьевой базы страны.
В частности, в 2025 году начаты работы на двух новых участках. В целом, осуществляется геологоразведка на шести участках общей площадью более 1 тыс. кв. км.
Компания планирует развитие таких направлений, как производство редких и редкоземельных металлов, научно-исследовательская деятельность, внедрение технологий искусственного интеллекта.
Рыночная капитализация "Казатомпрома" в сентябре 2025 года достигла исторического максимума – более 14 млрд долларов, стоимость акций компании выросла более чем в 4,5 раза с момента выхода на IPO.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие ресурсной базы, расширение международного сотрудничества и активное участие компании в реализации социально значимых инициатив.
