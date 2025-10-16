#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
События

Какие поручения от Касым-Жомарта Токаева получил глава "Казатомпрома"

председатель правления АО &quot;НАК &quot;Казатомпром&quot; Меиржан Юсупов, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:36 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржана Юсупова. Об этом 16 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что президент заслушал отчет об итогах деятельности компании за девять месяцев 2025 года.

Так, Меиржан Юсупов:

  • проинформировал о текущей ситуации на мировом рынке урана, тенденциях и направлениях развития мировой атомной энергетики, а также планах компании по дальнейшему укреплению позиций Казахстана в глобальной атомной индустрии.
  • сообщил, что в связи с активным развитием технологий искусственного интеллекта и ростом энергопотребления дата-центров ожидается устойчивый рост спроса на уран.

Более того, согласно прогнозам, в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана.

Также сообщается, что Меиржан Юсупов доложил, что в рамках реализации его Послания "Казатомпром" ведет системную работу по геологоразведке и увеличению минерально-сырьевой базы страны.

В частности, в 2025 году начаты работы на двух новых участках. В целом, осуществляется геологоразведка на шести участках общей площадью более 1 тыс. кв. км.

Компания планирует развитие таких направлений, как производство редких и редкоземельных металлов, научно-исследовательская деятельность, внедрение технологий искусственного интеллекта.

Рыночная капитализация "Казатомпрома" в сентябре 2025 года достигла исторического максимума – более 14 млрд долларов, стоимость акций компании выросла более чем в 4,5 раза с момента выхода на IPO.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие ресурсной базы, расширение международного сотрудничества и активное участие компании в реализации социально значимых инициатив.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:36
Исследовательский центр по редким и редкоземельным металлам появится в Казахстане

Ранее президент Казахстана поручил премьер-министру Олжасу Бектенову до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной правительством программы экономических реформ в интересах граждан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына"
17:40, 03 июля 2023
Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына"
Токаев принял председателя правления "Казпочты" Асел Жанасову
14:32, 02 октября 2023
Токаев принял председателя правления "Казпочты" Асел Жанасову
Нурлан Жакупов: "Казатомпром" – предмет нашей гордости
20:50, 29 августа 2023
Нурлан Жакупов: "Казатомпром" – предмет нашей гордости
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: