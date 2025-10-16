Какие поручения от Касым-Жомарта Токаева получил глава "Казатомпрома"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржана Юсупова. Об этом 16 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что президент заслушал отчет об итогах деятельности компании за девять месяцев 2025 года.

Так, Меиржан Юсупов:

проинформировал о текущей ситуации на мировом рынке урана, тенденциях и направлениях развития мировой атомной энергетики, а также планах компании по дальнейшему укреплению позиций Казахстана в глобальной атомной индустрии.

о текущей ситуации на мировом рынке урана, тенденциях и направлениях развития мировой атомной энергетики, а также планах компании по дальнейшему укреплению позиций Казахстана в глобальной атомной индустрии. сообщил , что в связи с активным развитием технологий искусственного интеллекта и ростом энергопотребления дата-центров ожидается устойчивый рост спроса на уран.

Более того, согласно прогнозам, в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана.

Также сообщается, что Меиржан Юсупов доложил , что в рамках реализации его Послания "Казатомпром" ведет системную работу по геологоразведке и увеличению минерально-сырьевой базы страны.

В частности, в 2025 году начаты работы на двух новых участках. В целом, осуществляется геологоразведка на шести участках общей площадью более 1 тыс. кв. км.

Компания планирует развитие таких направлений, как производство редких и редкоземельных металлов, научно-исследовательская деятельность, внедрение технологий искусственного интеллекта.

Рыночная капитализация "Казатомпрома" в сентябре 2025 года достигла исторического максимума – более 14 млрд долларов, стоимость акций компании выросла более чем в 4,5 раза с момента выхода на IPO.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений , направленных на дальнейшее развитие ресурсной базы, расширение международного сотрудничества и активное участие компании в реализации социально значимых инициатив.

