Спорт

"Астана" обыграла "Актобе" и сохранила интригу в борьбе за чемпионство КПЛ

&quot;Астана&quot;, &quot;Актобе&quot;, КПЛ, футбол, победа , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 19:07 Фото: Instagram/fca.astana
Футболисты столичной "Астаны" 19 октября одержали крупную домашнюю победу над "Актобе" в матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Результат имел ключевое значение для команды – победа позволила "Астане" сократить отставание от лидера турнира, алматинского "Кайрата", и сохранить чемпионскую интригу в концовке сезона.

Таким образом, "Кайрат" не смог досрочно оформить чемпионский титул второй год подряд. В оставшихся турах "Астана" продолжит борьбу за первое место, сохраняя математические шансы на победу в первенстве.

После 25 туров "Астана" располагается на втором месте в таблице КПЛ, уступая "Кайрату" несколько очков.

А ранее стало известно, что Даниил Медведев стал победителем ATP 250 Almaty Open.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
