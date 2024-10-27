"Астана" обыграла "Актобе" и поднялась на второе место в таблице КПЛ-2024
Одна из интригующих встреч конца текущего чемпионата привлекла внимание как специалистов, так и многочисленного количества болельщиков, которые собрались на Центральном стадионе Алматы.
Подопечные Григория Бабаяна очень резво начали этот матч, забив два гола в ворота западноказахстанцев уже в первом тайме. Счет открыл на восьмой минуте Усман Камара.
Через девять минут преимущество "астанчан" удвоил албанский легионер Назми Грипши.
Со счетом 2:0 команды ушли на отдых. А после перерыва данный результат, несмотря на все старания игроков "Актобе", не изменился.
Победив одного из своих главных конкурентов, столичный коллектив стал главным претендентом на "золото" КПЛ-2024.
К данному часу "Астана" находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от "Кайрата" всего лишь на одно очко, плюс имея игру в запасе.
Этот пробел серебряные призеры прошлого сезона могут устранить уже на днях, если 30 октября обыграют "Атырау".
26 октября прошли два интересных поединка, в которых "Ордабасы" дома неожиданно проиграл "Женису" (1:2), а "Кайрат" на выезде вырвал победу у "Жетысу" (2:1).