Какой итог в матче с "Астаной" сохранит чемпионство "Кайрата" в КПЛ

Футбольному клубу "Кайрат" достаточно ничьей в матче против "Астаны", чтобы защитить титул чемпиона в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ), сообщает Zakon.kz.

Отметим, что финальный и решающий матч сезона КПЛ пройдет на Центральном стадионе Алматы 26 октября 2025 года. Начало – в 15:00.

"В Алматы приближается решающий момент, когда определится чемпион страны! В этом матче "Кайрату" достаточно ничьей, а "Астане" нужна только победа. Давайте вместе выясним, кто станет чемпионом!" – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Казахстанской премьер-лиги 23 октября.

Болельщики алматинского клуба уверены, что "Кайрат" сохранит чемпионство в КПЛ. Они также озадачены, кто будет защищать ворота желто-черных. А фанаты столичного клуба уверены, что победа будет за "Астаной":

"Вперед, "Кайрат"!"

"Кайрат" – чемпион!"

"Пусть победит "Астана".

"Кто будет на воротах? Анарбеков или Калмырза?"

Отметим, что в 2024 году казахстанское первенство по футболу среди команд Премьер-лиги завершилось 10 ноября. Тогда золотые медали спустя три года достались игрокам алматинского "Кайрата".

О том, почему важный матч КПЛ между "Кайратом" и "Астаной", который пройдет на Центральном стадионе Алматы 26 октября 2025 года, будут судить арбитры из Италии, можете узнать здесь.