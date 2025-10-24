#АЭС в Казахстане
Спорт

Какой итог в матче с "Астаной" сохранит чемпионство "Кайрата" в КПЛ

КПЛ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 18:29 Фото: Instagram/f.c.kairat
Футбольному клубу "Кайрат" достаточно ничьей в матче против "Астаны", чтобы защитить титул чемпиона в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ), сообщает Zakon.kz.

Отметим, что финальный и решающий матч сезона КПЛ пройдет на Центральном стадионе Алматы 26 октября 2025 года. Начало – в 15:00.

"В Алматы приближается решающий момент, когда определится чемпион страны! В этом матче "Кайрату" достаточно ничьей, а "Астане" нужна только победа. Давайте вместе выясним, кто станет чемпионом!" – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Казахстанской премьер-лиги 23 октября.

Болельщики алматинского клуба уверены, что "Кайрат" сохранит чемпионство в КПЛ. Они также озадачены, кто будет защищать ворота желто-черных. А фанаты столичного клуба уверены, что победа будет за "Астаной":

  • "Вперед, "Кайрат"!"
  • "Кайрат" – чемпион!"
  • "Пусть победит "Астана".
  • "Кто будет на воротах? Анарбеков или Калмырза?"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 18:29
Еще один вратарь "Кайрата" вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Отметим, что в 2024 году казахстанское первенство по футболу среди команд Премьер-лиги завершилось 10 ноября. Тогда золотые медали спустя три года достались игрокам алматинского "Кайрата".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 18:29
Чемпионская битва "Кайрата" и "Астаны" в Алматы: объявлен Sold Out, но болельщики расстроены

О том, почему важный матч КПЛ между "Кайратом" и "Астаной", который пройдет на Центральном стадионе Алматы 26 октября 2025 года, будут судить арбитры из Италии, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
