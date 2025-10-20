70-летний спортсмен умер во время горного забега в Алматы
Организаторы уточнили, что участнику Владимиру Кривенцову было 70 лет.
Также отмечено, что Кривенцов являлся мастером спорта Советского Союза по морскому многоборью, лыжным гонкам, чемпионом РК и многократным призером по таким видам спорта, как полиатлон, президентское многоборье, зимнее многоборье, и постоянным участником соревнований.
"Трагедия произошла почти сразу после старта, оперативно прибывший в течение нескольких минут экипаж ДЧС оказал первую помощь и отвез пострадавшего в спасательную часть комплекса "Медеу", но, к сожалению, принятые меры не помогли", – сказано в публикации организаторов мероприятия.
Стоит уточнить, что Кривенцов перед соревнованием прошел медобследование и не имел противопоказаний к занятию спортом.
"Он всегда выходил на старт с улыбкой, подавая пример активной жизни. Для многих из нас он был символом силы духа и вдохновения – доказательством того, что спорт не имеет возраста", – написали в заключительной части представители организации "Экстремальная атлетика".
