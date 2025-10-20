#АЭС в Казахстане
Спорт

70-летний спортсмен умер во время горного забега в Алматы

Владимир Кривенцов, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 10:26 Фото: Instagram/athletex_kz
Во время любительского забега Solomon trail 2025 в окрестностях Алматы умер пожилой спортсмен. Трагедия произошла 19 октября, сообщает Zakon.kz.

Организаторы уточнили, что участнику Владимиру Кривенцову было 70 лет.

Также отмечено, что Кривенцов являлся мастером спорта Советского Союза по морскому многоборью, лыжным гонкам, чемпионом РК и многократным призером по таким видам спорта, как полиатлон, президентское многоборье, зимнее многоборье, и постоянным участником соревнований.

"Трагедия произошла почти сразу после старта, оперативно прибывший в течение нескольких минут экипаж ДЧС оказал первую помощь и отвез пострадавшего в спасательную часть комплекса "Медеу", но, к сожалению, принятые меры не помогли", – сказано в публикации организаторов мероприятия.

Стоит уточнить, что Кривенцов перед соревнованием прошел медобследование и не имел противопоказаний к занятию спортом.

"Он всегда выходил на старт с улыбкой, подавая пример активной жизни. Для многих из нас он был символом силы духа и вдохновения – доказательством того, что спорт не имеет возраста", – написали в заключительной части представители организации "Экстремальная атлетика".

19 октября 2025 года в китайском городе Нинбо завершился международный теннисный турнир WTA 500, где главный трофей в одиночном разряде выиграла казахстанка Елена Рыбакина.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
