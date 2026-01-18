В Китае двух марафонцев дисквалифицировали за курение во время забега

В Китае организаторы Сямэньского марафона отстранили от соревнований двух спортсменов за курение во время забега, сообщает Zakon.kz.

Как пишет China Daily, комитет соревнования аннулировал результаты нарушителей и запретил им участвовать в марафонах в течение следующих двух лет.

Так, по правилам Сямэньского марафона, курение входит в число нарушений, за которые предусмотрены серьезные санкции, вплоть до пожизненного запрета участвовать в забеге.

Сямэньский марафон – один из крупнейших в Китае. Международная организация World Athletics относит его к платиновому уровню, что подразумевает самые строгие требования для участников. В забеге 2026 года, по данным спортивного комитета, приняли участие более 35 тыс. человек.

<br>

Ранее в США прокомментировали допинг-случай Жанибека Алимханулы.