В Актау годовалый малыш погиб дома во время купания

Фото: pixabay

Годовалый ребенок умер во время купания в ванне. Трагедия произошла 4 ноября в 29А микрорайоне города Актау, сообщает Zakon.kz.

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