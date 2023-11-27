Александр Бублик вошел в топ-10 по количеству эйсов за сезон

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик вошел в топ-10 по числу подач навылет за этот сезон. Первая ракетка страны на турнирах в 2023 году выполнил 543 эйса, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Мировым лидером по числу эйсов в этом году является поляк Хуберт Хуркач, который 1031 раз подал навылет. На втором месте идет американец Тейлор Фритц (692 эйса). Третий результат у россиянина Андрея Рублёва (616 эйсов). На четвертом месте по этому показателю идет представитель Германии Александр Зверев (613). Россиянин Даниил Медведев и теннисист из Греции Стефанос Циципас подали одинаковое количество эйсов (547). На четыре подачи меньше у казахстанца Александра Бублика (543).

Лидеры сезона 2023 по эйсам

Хуберт Хуркач (Польша) – 1031.

Тейлор Фритц (США) – 692.

Андрей Рублёв (Россия) – 616.

Александр Зверев (Германия) – 613.

Даниил Медведев (Россия) – 547.

Стефанос Циципас (Греция) – 547.

Александр Бублик (Казахстан) – 543.

Также Александр Бублик и россиянин Даниил Медведев стали единственными игроками в туре, на счету которых за прошедший сезон более чем 300 двойных ошибок. В этом зачете представитель Казахстана является единоличным лидером, допустив за 2023 год 364 двойные ошибки, российский спортсмен совершил их немного меньше – 314. При этом Александр Бублик также был лидером по двойным ошибкам в 2021 и в 2022 году.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (32 АТР) получил wildcard (WC) на финальный турнир серии Ultimate Tennis Showdown (UTS), который пройдет с 15 по 17 декабря в Лондоне.