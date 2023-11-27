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Александр Бублик вошел в топ-10 по количеству эйсов за сезон

Александр Бублик вошел в топ-10 по количеству эйсов за сезон Фото: Андрей Ударцев
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик вошел в топ-10 по числу подач навылет за этот сезон. Первая ракетка страны на турнирах в 2023 году выполнил 543 эйса, сообщает Zakon.kz.

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Мировым лидером по числу эйсов в этом году является поляк Хуберт Хуркач, который 1031 раз подал навылет. На втором месте идет американец Тейлор Фритц (692 эйса). Третий результат у россиянина Андрея Рублёва (616 эйсов). На четвертом месте по этому показателю идет представитель Германии Александр Зверев (613). Россиянин Даниил Медведев и теннисист из Греции Стефанос Циципас подали одинаковое количество эйсов (547). На четыре подачи меньше у казахстанца Александра Бублика (543).

Лидеры сезона 2023 по эйсам

  • Хуберт Хуркач (Польша) – 1031.
  • Тейлор Фритц (США) – 692.
  • Андрей Рублёв (Россия) – 616.
  • Александр Зверев (Германия) – 613.
  • Даниил Медведев (Россия) – 547.
  • Стефанос Циципас (Греция) – 547.
  • Александр Бублик (Казахстан) – 543.

Также Александр Бублик и россиянин Даниил Медведев стали единственными игроками в туре, на счету которых за прошедший сезон более чем 300 двойных ошибок. В этом зачете представитель Казахстана является единоличным лидером, допустив за 2023 год 364 двойные ошибки, российский спортсмен совершил их немного меньше – 314. При этом Александр Бублик также был лидером по двойным ошибкам в 2021 и в 2022 году.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (32 АТР) получил wildcard (WC) на финальный турнир серии Ultimate Tennis Showdown (UTS), который пройдет с 15 по 17 декабря в Лондоне. 

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